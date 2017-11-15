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Среда, 15 Ноябрь 2017 21:31

В Ярославле проверили доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья

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Насколько доступен городской транспорт для людей с ограниченными возможностями? Чтобы ответить на этот вопрос, жители Ярославля вместе с представителями мэрии отправились в рейд.

Пунктом отправления стала площадь Юности. Первый троллейбус оказался не низкопольным — попасть в такой человеку на коляске практически невозможно. Во второй раз повезло — троллейбус оборудован специальным пандусом. Да и водитель встретился внимательный. Прошел проверку и еще один троллейбус. В него ревизоры сели на площади Труда. Для сравнения решили прокатиться на автобусе. После нескольких неудачных попыток, все-таки повезло. Внутри есть отдельное место для коляски, но чтобы заехать в автобус по пандусу, нужно нажать кнопку. А водитель не сразу понял, что требуется помощь. По правилам водитель должен выйти и опустить пандус.

По данным мэрии, в Ярославле работают 69 транспортных средств, подходящих для перевозки инвалидов. В идеале на каждом маршруте должны быть такие машины. Ответственность за их наличие лежит на компании-перевозчике.

«Многие перевозчики говорят, что очень мало людей с ограниченными возможностями ездят в общественном транспорте. Но они у нас есть, и мы обязаны обеспечить доступную среду для них. Мы мониторим постоянно, делаем запросы перевозчикам, чтобы понимать, на каких маршрутах у нас есть средства передвижения для людей с ограниченными возможностями»,— сказал Сергей Карханов — первый заместитель директора департамента городского хозяйства.

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