В Ярославле проверили доступность общественного транспорта для людей с ограниченными возможностями здоровья

Насколько доступен городской транспорт для людей
Пунктом отправления стала площадь Юности. Первый троллейбус оказался
По данным мэрии,
«Многие перевозчики говорят, что очень мало людей
Насколько доступен городской транспорт для людей
Пунктом отправления стала площадь Юности. Первый троллейбус оказался
По данным мэрии,
«Многие перевозчики говорят, что очень мало людей
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