При областной Думе создан оргкомитет празднования юбилея комсомола

Сегодня состоялось первое заседание созданного при областной Думе оргкомитета празднования юбилея комсомола. Напомним, в следующем году крупнейшему молодежному движению Советского Союза — ВЛКСМ исполнится 100 лет со дня основания.

Ключевые события, уже известны — это открытие памятного знака Ярославскому отделению ВЛКСМ. А также издание Книги Памяти комсомольцев нашего региона, в которую войдут архивные кадры, документы, и, конечно, личные воспоминания активистов Ленинского союза.

«Было принято решение — собрать материал, его обработать, издать книгу, для того, чтобы она могла на будущее для молодежи, для людей, которых интересует прошлое молодежного движения Ярославской области, чтобы это был хороший материал, чтоб он стал достоянием будущих поколений»,— сообщил Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.

«Это документальный очерк, в который войдет все. Там будут воспоминания, будет большой фактический материал с датами, с документами, будет много фотографий исторических. Я думаю, что будут даже уникальные материалы, которые нигде никогда не появлялись, но вот сейчас они у нас всплывают»,— отметила Ирина Пухтий — председатель Союза журналистов ЯО.