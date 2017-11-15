При областной Думе создан оргкомитет празднования юбилея комсомола

Сегодня состоялось первое заседание созданного при областной Думе оргкомитета празднования юбилея комсомола. Напомним,
Ключевые события, уже
«Было принято
«Это документальный очерк,
Например, один
Сегодня состоялось первое заседание созданного при областной Думе оргкомитета празднования юбилея комсомола. Напомним,
Ключевые события, уже
«Было принято
«Это документальный очерк,
Например, один
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