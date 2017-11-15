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Среда, 15 Ноябрь 2017 17:46

На территории вокзала «Ярославль-Главный» открылся информационный пункт для туристов

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Узнать о достопримечательностях региона, получить информацию о городах области, экскурсионных программах, построить маршрут путешествия теперь можно сразу по прибытию в столицу «Золотого кольца». Новый туристский проект «Вокзал — лицо города» открылся в здании «Ярославля-Главного». Специально для гостей обустроили многофункциональное помещение. Фотографии с пейзажами тысячелетнего города, уютная зона с камином в изразцах. В режиме онлайн желающие могут получить доступ к основному турпорталу региона. Здесь всегда дежурят специалисты, готовые ответить на любой вопрос, касающийся сферы туризма нашего региона. Подобные центры уже функционируют в Угличе, Тутаеве, Переславле, Ростове, Мышкине и Рыбинске. А для ярославского туристского центра — это лишь первый этап.

«То здание, которое у нас билетные кассы, там запланирован набор нескольких информатов тоже, но уже более такая электронная форма. Там не будет стойки, а будут электронные. Тут два потока у нас на вокзал заходят, один сюда поток идет, другой туда. Поэтому мы тот поток тоже хотим обеспечить информацией, будут информаты и будут фотографии. Мы сейчас подписываем соглашение. Будет городской автобус ходить. Они продумывают на лето тур выходного дня»,— рассказала Юлия Рыбакова — директор Департамента туризма Ярославской области.

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