«Локомотив» на своем льду примет ХК «Сочи»

Первую игру в Чемпионате КХЛ после перерыва на Евротур сегодня проведет «Локомотив». На льду «Арены-2000» подопечные Дмитрия Квартальнова примут хоккеистов «Сочи». В этом сезоне соперники еще не скрещивали клюшки в бою. А вот по результатам предыдущих пяти встреч преимущество за ярославцами. «Железнодорожники» четыре раза оказывались сильнее своих оппонентов и в каждой баталии забивали не менее трех шайб. Как будет складываться игра сегодня, узнаем в 19 часов.