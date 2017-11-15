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Среда, 15 Ноябрь 2017 15:00

«Локомотив» на своем льду примет ХК «Сочи»

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Первую игру в Чемпионате КХЛ после перерыва на Евротур сегодня проведет «Локомотив». На льду «Арены-2000» подопечные Дмитрия Квартальнова примут хоккеистов «Сочи». В этом сезоне соперники еще не скрещивали клюшки в бою. А вот по результатам предыдущих пяти встреч преимущество за ярославцами. «Железнодорожники» четыре раза оказывались сильнее своих оппонентов и в каждой баталии забивали не менее трех шайб. Как будет складываться игра сегодня, узнаем в 19 часов.
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