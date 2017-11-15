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Среда, 15 Ноябрь 2017 14:55

Лучший гид России Миша Зубцов получил награду от Русского географического общества

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Ярославца Мишу Зубцова — самого молодого участника конкурса «Лучший гид России» — наградил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

Напомним, «Вести» уже рассказывали о том, как десятилетний школьник снял двухминутный видеоролик о достопримечательностях города. Жюри конкурса решило наградить десятилетнего ярославца спецпризом. Мальчика пригласили на фестиваль в Москву. В Центральном доме художника Мише Зубцову вручили грамоту и подарили две книги. Ведущий вечера Валдис Пельш пригласил нашего земляка пополнить ряды членов русского географического общества. Но произойти это может только через восемь лет, когда мальчик станет совершеннолетним.

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