Лучший гид России Миша Зубцов получил награду от Русского географического общества

Ярославца Мишу Зубцова — самого молодого участника конкурса «Лучший гид России» — наградил президент Русского географического общества Сергей Шойгу.
Напомним, «Вести» уже рассказывали о том, как десятилетний школьник снял двухминутный видеоролик о достопримечательностях города. Жюри конкурса решило наградить десятилетнего ярославца спецпризом. Мальчика пригласили на фестивальв Москву.В Центральном доме художника Мише Зубцову вручили грамоту и подарили две книги. Ведущий вечера Валдис Пельш пригласил нашего земляка пополнить ряды членов русского географического общества. Но произойти это может только через восемь лет, когда мальчик станет совершеннолетним.
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