В Ярославской области произошли ДТП с участием большегрузов

Участником ДТП в Ростовском районе стала фура. Очевидцы утверждают, что грузовик снес шлагбаум у железнодорожного переезда и стал причиной пробки. Многим автолюбителям пришлось объезжать этот участок дороги. В том же московском направлении затор образовался из-за другого большегруза, который не мог въехать в гору, отмечают свидетели событий.

Напомним, ДТП с участием фуры произошло сегодня также на трассе «Ярославль-Данилов». Последствия этой аварии попали в объектив видеорегистратора. Фуру сильно занесло и опрокинуло. Скорее всего, водитель большегруза не справился с управлением на заснеженной дороге.