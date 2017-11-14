В Ярославской области произошли ДТП с участием большегрузов

Участником ДТП в Ростовском районе стала фура. Очевидцы утверждают, что грузовик снес шлагбаум у железнодорожного переезда и стал причиной пробки. Многим автолюбителям пришлось объезжать этот участок дороги. В том же московском направлении затор образовался из-за другого большегруза, который не мог въехать в гору, отмечают свидетели событий.
Напомним, ДТП с участием фуры произошло сегодня также на трассе «Ярославль-Данилов». Последствия этой аварии попали в объектив видеорегистратора. Фуру сильно занесло и опрокинуло. Скорее всего, водитель большегруза не справилсяс управлениемна заснеженной дороге.
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