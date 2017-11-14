В Ярославле автолюбитель показал, как сэкономить бензин в пробках

Некоторые решили провести время в утренней пробке с пользой. Например, полюбоваться красотой заснеженных пейзажей или заняться своей физической формой. Пример совмещения неприятного с полезным попал в объектив видеорегистратора. Эта машина движется не сама, а с помощью водителя и пассажиров. «Экономия бензина в пробкена Авиаторов» — так назвал это видео очевидец.
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