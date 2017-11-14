В Ярославле автолюбитель показал, как сэкономить бензин в пробках

Некоторые решили провести время в утренней пробке с пользой. Например, полюбоваться красотой заснеженных пейзажей или заняться своей физической формой. Пример совмещения неприятного с полезным попал в объектив видеорегистратора. Эта машина движется не сама, а с помощью водителя и пассажиров. «Экономия бензина в пробке на Авиаторов» — так назвал это видео очевидец.

Если вы стали свидетелями важных и интересных событий и запечатлели их на камеру мобильного телефона, отправляйте свои ролики в нашу редакцию. И мы покажем их в эфире. Присылайте фото и видео на наш сайт vesti-yaroslavl.ru