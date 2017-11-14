Урожай-2017. В Ярославской области завершилась уборочная кампания. Сельхозпродукты уже заняли свое место на складе. В этом году карты аграриям спутала погода. Дождливое и холодное лето поставило под вопрос высокую урожайность. Тем не менее, основные культуры позиций не сдали, а некоторые даже прибавили в весе по сравнению с показателями прошлого года. В основном это корма. В целом итоги уборочной кампании в Правительстве региона оценивают положительно. В том числе и за счет того, что развитие АПК — одно из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития области «10 точек роста».

«Выход на положительную динамику, которая была под вопросом, позволила достигнуть ранее сформированная хорошая материально-техническая база, обновление техники, которое проводилось, и слаженная работа руководителей сельхозпредприятий и специалистов»,— сказал Сергей Камышенцев — директор Департамента АПК и потребительского рынка Ярославской области.