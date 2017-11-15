В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Заповедный рай»

Ярославский музей-заповедник приоткрывает секреты заповедника Дарвинского. Сегодня в отделе природы открылась выставка «Заповедный рай». На ней можно познакомиться с представителями животного мира, в том числе и занесенными в Красную книгу, проживающими на особо охраняемой природной территории. Дарвинский заповедник расположен сразу в двух областях - Вологодской и Ярославской - и появился в 1945 году вследствие постройки Рыбинской ГЭС и образования одноименного водохранилища.

«Необходимо было изучать последствия того, что случилось после затопления. Создали заповедник в 45-м году и, помимо охраны оставшейся природы, наблюдения и изучения изменений, они занимались экспериментальной деятельностью - например, была создана первая в мире глухариная ферма», - рассказала Наталья Перфильева - научный сотрудник Ярославского музея-заповедника.

Экспонаты ярославских музейных залов дополняет фотоподборка «Мир заповедной природы». Мгновения из жизни обитателей Дарвинского заповедника запечатлели местные орнитологи и приезжие фотографы. Для этого долгие часы и даже сутки им приходилось проводить в специальных схронах. Эти кадры посетители увидят впервые.

«Когда музей-заповедник выступил с инициативой проведения такой выставки, мы, конечно, были очень рады. И вот эта совместная выставка - она очень важна для нас. Это первая ласточка, сотрудничество наше и дальше будет плодотворным и тесным», - сказала Мария Зубова - начальник отдела экологического просвещения Государственного Дарвинского заповедника.