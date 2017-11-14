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Вторник, 14 Ноябрь 2017 15:11

Уборка снега в Ярославле идет в усиленном режиме

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Техника вышла на дороги столицы Золотого кольца еще ночью, сообщили в мэрии Ярославля. Дорожники к ситуации были готовы и обработали улицы города реагентами накануне вечером. Сейчас убирать Ярославль продолжают 150 человек и 75 машин. Начали с основных магистралей, затем ушли на второстепенные улицы. Вернуться на самые оживленные участки дорожники обещают, когда интенсивность движения спадет. По прогнозам снег должен закончиться в ближайшие часы.

«В связи с тем, что выпадение осадков пока идет, обильное выпадение осадков, машины не останавливаются. Смены меняем на линии, то есть никаких заездов в гараж. Единственное, машины заезжают только на заправку рассолом и на заправку топливом»,— рассказал Эдуард Снежков — директор МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

«Еще не дожидаясь 6 утра, первые замглавы в некоторых районах и главы администраций лично контролировали выход дворников и техники. Еще раз повторю — снег идет не прекращаясь. Выход техники 100% управляющих компаний, дворников тоже»,— отметил Михаил Кузнецов — заместитель мэра, директор Департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

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