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Понедельник, 13 Ноябрь 2017 21:52

В Ярославле стартовал Международный музыкальный Коган-фестиваль

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В Ярославле стартовал Международный музыкальный Коган-фестиваль. В этом году он проходит без своего основателя Дмитрия Когана. Известный музыкант ушел из жизни в этом году, в возрасте 38 лет, после продолжительной болезни. Но дело его живет. На открытии побывала Анна Мельник.

В Волковском театре прошел торжественный концерт в честь открытия традиционного для нашего региона уже IV Международного Коган-фестиваля. В программе в этом году запланированы два концерта. На сцене первого русского прозвучали произведения Баха, Шуберта, Рахманинова, Чайковского. Исполнители — участники фестиваля и Академический губернаторский симфонический оркестр.

Известно, что в рамках фестиваля состоится торжественная церемония присвоения Детской школе искусств № 7 Ярославля имени Дмитрия Когана.

14 ноября площадкой фестиваля станет Ростовский кремль. Участники встретятся с музыкальной общественностью города. А 15 ноября в Концертном зале имени Собинова состоится закрытие фестиваля.

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