В Ярославле стартовал Международный музыкальный Коган-фестиваль.
В Волковском театре прошел торжественный концерт
Известно, что
14 ноября площадкой фестиваля станет Ростовский кремль. Участники встретятся
В Ярославле стартовал Международный музыкальный Коган-фестиваль.
В Волковском театре прошел торжественный концерт
Известно, что
14 ноября площадкой фестиваля станет Ростовский кремль. Участники встретятся
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