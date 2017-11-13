Волейболист «Ярославича» Петер Михайлович – в числе лучших игроков

Отметим также, что по итогам прошедшего тура стали известны лучшие волейболисты, которые были наиболее полезны в играх за свои клубы. В числе сильнейших и игрок «Ярославича» Петер Михайлович. Диагональный набрал 22 очка. Благодаря этому результату ярославец вместе с нападающим «Югры» Богданом Гливенко стал самым результативным бомбардиром.