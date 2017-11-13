В Ярославле пройдет Международный фестиваль «Созвездие». Он стартует 17 ноября. Как отмечают организаторы, основной площадкой станет Ярославль. Также конкурсные программы и встречи с актерами пройдут еще в пяти городах региона. На открытие фестиваля планируют приехать Александр Домогаров, Евгений Миронов, Виктор Мережко, Наталья Варлей и другие звезды.

«Особенность нашего фестиваля в том, что он именно актерский. Таких фестивалей у нас в стране нет. Есть фестивали, посвященные кино. Есть режиссерские, продюсерские. А вот где во главе угла стоит актер — он единственный. И традиции поддерживаются»,— сказал Андрей Соколов — народный артист России, президент фестиваля.

Помимо конкурсного показа фильмов, в этом году уделят внимание выпускникам театрального института. В нем будет проходить программа «Молодые – молодым». Профессиональные кастинг-директоры проведут мастер-классы для начинающих актеров. Также впервые на фестивале вручат приз имени Веры Глаголевой.