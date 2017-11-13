В Ярославле пройдет Международный фестиваль «Созвездие».
«Особенность нашего фестиваля
Помимо конкурсного показа фильмов,
«Одна программа посвящена безвременно ушедшей нашей подруге, актрисе, режиссеру Вере Глаголевой.
В Ярославле пройдет Международный фестиваль «Созвездие».
«Особенность нашего фестиваля
Помимо конкурсного показа фильмов,
«Одна программа посвящена безвременно ушедшей нашей подруге, актрисе, режиссеру Вере Глаголевой.
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