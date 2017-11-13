60лет баннер

Актуальные темы

Понедельник, 13 Ноябрь 2017 10:29

В Ярославле пройдет Международный фестиваль «Созвездие»

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

В Ярославле пройдет Международный фестиваль «Созвездие». Он стартует 17 ноября. Как отмечают организаторы, основной площадкой станет Ярославль. Также конкурсные программы и встречи с актерами пройдут еще в пяти городах региона. На открытие фестиваля планируют приехать Александр Домогаров, Евгений Миронов, Виктор Мережко, Наталья Варлей и другие звезды.

«Особенность нашего фестиваля в том, что он именно актерский. Таких фестивалей у нас в стране нет. Есть фестивали, посвященные кино. Есть режиссерские, продюсерские. А вот где во главе угла стоит актер — он единственный. И традиции поддерживаются»,— сказал Андрей Соколов — народный артист России, президент фестиваля.

Помимо конкурсного показа фильмов, в этом году уделят внимание выпускникам театрального института. В нем будет проходить программа «Молодые – молодым». Профессиональные кастинг-директоры проведут мастер-классы для начинающих актеров. Также впервые на фестивале вручат приз имени Веры Глаголевой.

«Одна программа посвящена безвременно ушедшей нашей подруге, актрисе, режиссеру Вере Глаголевой. Это будут лучшие короткометражные фильмы, после которых впервые в России будет вручаться премия имени Веры Глаголевой»,— рассказала Валерия Гущина — генеральный директор фестиваля.

Прочитано 68 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
12
0
0
Ремонт дороги
4
1
0
не вывозят мусор
8
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
13
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

Билеты в кино

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан