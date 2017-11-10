Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области будет продолжен

Федеральный проект «Безопасные
Благодаря,
«В данный момент проекты, что касается области, разработаны, защищены перед федеральным дорожным агентством.
В самом Ярославле отремонтируют
— В этом году сказано, что в
Федеральный проект «Безопасные
Благодаря,
«В данный момент проекты, что касается области, разработаны, защищены перед федеральным дорожным агентством.
В самом Ярославле отремонтируют
— В этом году сказано, что в
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