Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области будет продолжен. О планах на 2018 год представители мэрии и областного Правительства рассказали на общественных слушаниях.

Благодаря, в том числе, и этой федеральной программе, в 2017 году заметно увеличилось количество денег, выделяемых на ремонт дорог. В рамках проекта отремонтировано 29 городских и 5 областных магистралей, обустроены светофорные объекты и тросовые ограждения. В планах на 2018 год — ремонт 40-ка объектов. Объем финансирования программы составит 1 миллиард 460 миллионов рублей. Из них 730 миллионов поступят из федерации, 610 — из областного и 120 — из городского бюджетов.

«В данный момент проекты, что касается области, разработаны, защищены перед федеральным дорожным агентством. В принципе, что касается реализации программы в 2018 году на данном этапе Ярославская область готова»,— отметил Евгений Моисеев – и.о. директора Департамента транспорта ЯО.

В самом Ярославле отремонтируют 32 дороги. В том числе Комсомольскую площадь и многострадальный проспект Авиаторов. Полный список скоро появится на сайтах мэрии и Правительства области. Представители общественности поинтересовались судьбой дорог, не вошедших в план 2018 года, в частности, улицы Красноборской.

— В этом году сказано, что в 2018 году она не будет, будет в 2019. Но у нас есть большие сомнения, жители волнуются, переживают.