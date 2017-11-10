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Пятница, 10 Ноябрь 2017 18:05

В Ярославле стартовал турнир по художественной гимнастике

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Праздник красоты, пластики, артистизма и хореографии. В Ярославле стартовал десятый турнир по художественной гимнастике «От дебюта к мастерству». На юбилейные соревнования съехались более 400 спортсменок из Москвы, Великого Новгорода, Владимира, Архангельска, Калининграда, Челябинска. Всего представлено 22 города.

Гимнастки выступают как индивидуально в упражнениях с мячом, скакалкой, обручем, булавами и лентой, так и в группах. Помимо наград, участницы могут выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

«Очень масштабные соревнования, приезжают много очень городов. Много хороших детей, много хороших девочек. Они все выкладываются на 100%, стараются выступать красиво»,— сказала Мария Белякова — участница соревнований.

«Уровень гимнасток растет из года в год. Это видно невооруженным взглядом. Гимнастки, которые выступают на наших турнирах в городе Ярославле, в том числе и на турнире «От дебюта к мастерству», делают свои первые шаги, делают потом большие успехи на всероссийских соревнованиях и на соревнованиях «Юные гимнастки», «Надежды России»»,— отметила Марина Шубина — президент региональной Федерации художественной гимнастики Ярославской области.

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