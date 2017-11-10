В Ярославле стартовал турнир по художественной гимнастике

Праздник красоты, пластики, артистизма и хореографии. В Ярославле стартовал десятый турнир по художественной гимнастике «От дебюта к мастерству». На юбилейные соревнования съехались более 400 спортсменок из Москвы, Великого Новгорода, Владимира, Архангельска, Калининграда, Челябинска. Всего представлено 22 города.

Гимнастки выступают как индивидуально в упражнениях с мячом, скакалкой, обручем, булавами и лентой, так и в группах. Помимо наград, участницы могут выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

«Очень масштабные соревнования, приезжают много очень городов. Много хороших детей, много хороших девочек. Они все выкладываются на 100%, стараются выступать красиво»,— сказала Мария Белякова — участница соревнований.