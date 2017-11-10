В Ярославле стартовал турнир по художественной гимнастике

Праздник красоты, пластики, артистизма
Гимнастки выступают как индивидуально
«Очень масштабные соревнования, приезжают много очень городов. Много хороших детей, много хороших девочек.
«Уровень гимнасток растет
Праздник красоты, пластики, артистизма
Гимнастки выступают как индивидуально
«Очень масштабные соревнования, приезжают много очень городов. Много хороших детей, много хороших девочек.
«Уровень гимнасток растет
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