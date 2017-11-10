Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин отправился в 12-дневный забег по «Золотому кольцу»

777 километров и 12 городов. Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин начал свой 12-дневный забег по «Золотому кольцу». Спортсмен стартовал из Ярославля, от символического нулевого километра «Золотого кольца». Сегодня он планирует преодолеть расстояние порядка 80 километров до Костромы. Дальше его путь пройдет через Волгореченск, Иваново, Суздаль, Владимир, Петушки, Ногинск до Москвы. Затем до Сергиева Посада, через Переславль до Ростова. Финиширует Дмитрий Ерохин в Ярославле 21 ноября. Каждый день бежать ему предстоит порядка 10 часов: с 8 утра и до 6 вечера со скоростью 9–10 километров в час. В дороге марафонца будет сопровождать автомобиль с группой поддержки, питанием и запасной одеждой. Сам Ерохин бежит налегке.

«В кроссовках и спортивная форма, плюс у меня с собой сотовый телефон и спутниковый трекер. Он каждую минуту будет ставить точку, где я нахожусь, то есть в онлайн-режиме можно меня отслеживать. Посмотрел погоду, я ожидал более сложных условий, сейчас по крайней мере сухо. Пока достаточно тепло. И я как раз взял с собой одежду на температуру до минус 20»,— рассказал Дмитрий Ерохин – ультрамарафонец.