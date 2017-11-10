В Ярославской области строят крупную лабораторию по контролю за качеством лекарств

Крупнейшему в стране комплексу по контролю за качеством лекарств в Ярославле быть. Строительство лаборатории глава региона Дмитрий Миронов обсудил с руководством Росздравнадзора. Сейчас готовность объекта в пределах 70%, сдача запланирована на I квартал2018 года. Стоимость строительства — более 870 миллионов рублей. Проект по маркировке лекарств позволяет исключить риск попадания фальсифицированных препаратов на рынок.
«Наш регион включен в федеральную целевую программу «Фарма-2020» в качестве одного из приоритетных для развития фармацевтической промышленности России. Этот проект для нас имеет очень большое значение»,— сказал Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.
«Мы хотели бы посмотреть возможность использования Ярославской области, как пилота в следующем году для проведения всероссийского совещания, потому что в 2018 году планируется подключение всех регионов к маркировке лекарственных препаратов»,— отметил Михаил Мурашко — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
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