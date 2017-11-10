В Ярославле полицейские задержали 27-летнего мужчину с наркотиками

Ярославские наркополицейские задержали 27-летнего костромича, которого подозревают
Как установили следователи, подозреваемый планировал продавать зелье при помощи закладок, как
— При каких обстоятельствах были задержаны?
— Убегал
Ярославские наркополицейские задержали 27-летнего костромича, которого подозревают
Как установили следователи, подозреваемый планировал продавать зелье при помощи закладок, как
— При каких обстоятельствах были задержаны?
— Убегал
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