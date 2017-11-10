В Ярославле полицейские задержали 27-летнего мужчину с наркотиками

Ярославские наркополицейские задержали 27-летнего костромича, которого подозревают в распространении наркотиков. У него изъяли 12 свертков с гашишем общей массой 1 килограмм 800 граммов и почти 300 таблеток экстази.

Как установили следователи, подозреваемый планировал продавать зелье при помощи закладок, как в Ярославской, так и в соседних областях. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.