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Пятница, 10 Ноябрь 2017 15:47

В Ярославле полицейские задержали 27-летнего мужчину с наркотиками

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Ярославские наркополицейские задержали 27-летнего костромича, которого подозревают в распространении наркотиков. У него изъяли 12 свертков с гашишем общей массой 1 килограмм 800 граммов и почти 300 таблеток экстази.

Как установили следователи, подозреваемый планировал продавать зелье при помощи закладок, как в Ярославской, так и в соседних областях. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

— При каких обстоятельствах были задержаны?
— Убегал от сотрудников правоохранительных органов, пытался поднять гашиш. Увидел сотрудников, побежал.

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