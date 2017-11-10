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Пятница, 10 Ноябрь 2017 15:43

Ушел из жизни заместитель председателя Ярославской областной Думы Евгений Заяшников

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Сегодня на 73-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался заместитель председателя Ярославской областной Думы Евгений Заяшников.

Евгений Николаевич прошел трудовой путь от простого оператора до генерального директора Нефтеперерабатывающего завода. Был и известным политиком. Евгений Заяшников избирался в Государственную Думу России, областную Думу, был сенатором Совета Федерации.

Соболезнования в адрес семьи Евгения Николаевича и Ярославской областной Думы направил губернатор Дмитрий Миронов. Соболезнования родным и близким выражают и депутаты Облдумы.

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