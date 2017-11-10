Ушел из жизни заместитель председателя Ярославской областной Думы Евгений Заяшников

Сегодня на 73-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался заместитель председателя Ярославской областной Думы Евгений Заяшников.

Евгений Николаевич прошел трудовой путь от простого оператора до генерального директора Нефтеперерабатывающего завода. Был и известным политиком. Евгений Заяшников избирался в Государственную Думу России, областную Думу, был сенатором Совета Федерации.