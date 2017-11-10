Ушел из жизни заместитель председателя Ярославской областной Думы Евгений Заяшников

Сегодня на 73-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался заместитель председателя Ярославской областной Думы Евгений Заяшников.
Евгений Николаевич прошел трудовой путь
Соболезнования
Сегодня на 73-м году жизни, после продолжительной болезни, скончался заместитель председателя Ярославской областной Думы Евгений Заяшников.
Евгений Николаевич прошел трудовой путь
Соболезнования
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