В Ярославле прошел конкурс чтения и письма по Брайлю

Конкурс чтения и письма по Брайлю прошел в Областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Участвовали 20 человекиз разных районов области. Конкурсантам нужно было прочитать с выражением отрывок из рассказас помощью рельефно-точечного шрифта за три минуты. А также выполнить письменное задание по системе Брайля. Победителей ждал денежный приз. Самой старшей участнице конкурса исполнилось 82 года,а младшей −13. Девочка приехала из Углича вместе со своей мамой.
«Брайлевская литература — это развитие и интеллектво всех сферах. Вот когда читается книжка по Брайлю, допустим, если сравнить, как ребенок послушал книгу, конечно, здесь развитие памяти дается. Но когда она читает в брайлевском варианте, здесь и запоминание ощущений героев. Даже интонация,с которой она читает»,— рассказала Лариса Наумова — мать участницы конкурса.
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