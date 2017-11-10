В Ярославле прошел конкурс чтения и письма по Брайлю

Конкурс чтения и письма по Брайлю прошел в Областной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Участвовали 20 человек из разных районов области. Конкурсантам нужно было прочитать с выражением отрывок из рассказа с помощью рельефно-точечного шрифта за три минуты. А также выполнить письменное задание по системе Брайля. Победителей ждал денежный приз. Самой старшей участнице конкурса исполнилось 82 года, а младшей −13. Девочка приехала из Углича вместе со своей мамой.

«Брайлевская литература — это развитие и интеллект во всех сферах. Вот когда читается книжка по Брайлю, допустим, если сравнить, как ребенок послушал книгу, конечно, здесь развитие памяти дается. Но когда она читает в брайлевском варианте, здесь и запоминание ощущений героев. Даже интонация, с которой она читает»,— рассказала Лариса Наумова — мать участницы конкурса.