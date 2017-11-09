Депутаты Муниципального Совета Тутаевского района провели первое рабочее заседание в новом составе

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, проблемы сетей водо- и теплоснабжения, благоустройство дорог и газификация. Это основные задачи, которые ставит перед собой и своей командой новый председатель Муниципального Совета Тутаевского района Михаил Ванюшкин. Депутаты сегодня провели первое рабочее заседание. В этом составе 18 членов Совета будут работать до октября следующего года. Основная цель сейчас — принять бюджет будущего года, который, как и главный финансовый документ области, должен стать бездефицитным.

«Уверен, что бюджет следующего года будет социально-направленным. Сейчас мы в активной фазе его обсуждения, вскоре у нас принятие проекта бюджета и на уровне комиссий, на уровне департаментов будем строить работу для того, чтобы принять бюджет 2018 года»,— отметил Михаил Ванюшкин — председатель Муниципального Совета Тутаевского МР.

«Конечно, не сокращая весь спектр услуг для населения, нам необходимо сохранить действующую систему и при этом обеспечить ее финансирование в полном объеме на следующий год. Здесь, конечно, очень важна взаимная работа совместная с депутатами районного совета»,— сказал Дмитрий Юнусов — глава Тутаевского МР.

Действующий состав Муниципального Совета собран с участием руководителей сельских поселений района. Это новая схема формирования депутатского корпуса, принятая Ярославской областной Думой. По мнению ее спикера, Михаила Боровицкого, это поможет сосредоточить работу Совета на решении самых острых проблем района.