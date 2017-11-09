Депутаты Муниципального Совета Тутаевского района провели первое рабочее заседание в новом составе

Ремонт
«Уверен, что бюджет следующего года будет социально-направленным. Сейчас мы
«Конечно,
Действующий состав Муниципального Совета собран
«Судя по Тутаевскому Муниципальному Совету здесь сформировалась команда профессионалов.
Ремонт
«Уверен, что бюджет следующего года будет социально-направленным. Сейчас мы
«Конечно,
Действующий состав Муниципального Совета собран
«Судя по Тутаевскому Муниципальному Совету здесь сформировалась команда профессионалов.
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