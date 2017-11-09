60лет баннер

Актуальные темы

Четверг, 09 Ноябрь 2017 21:29

Правительство России продолжит оказывать поддержку российскому машиностроению

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

Медиа

Новая мера поддержки для российских машиностроителей. Правительство России расширило перечень иностранных товаров, которые не будут допущены к госзакупкам. Их место займет отечественная продукция. Подробнее — в сюжете Анны Харитоновой.

За энергоснабжение социально-значимых объектов будут отвечать дизель-генераторы отечественного производства. Правительство России дополнило список иностранных товаров машиностроения, которые не будут допущены к государственным и мунципальным закупкам. Теперь в этот перечень входят дизельные генераторы мощностью от 60 до 315 киловатт. Решение было принято после апрельского визита президента Владимира Путина в Ярославскую область. Тогда в Рыбинске он встретился в представителями промышленных предприятий.

— Владимир Владимирович, вот есть сейчас постановление, в 2014 году оно принято, о госзакупках отдельных видов машиностроительной продукции. Там сейчас, в основном, грузовики, бульдозеры. Мы предложили добавить в это постановление установки генераторные в определенном сегменте 60–315 киловатт.

— Я считаю, что нужно это сделать. Вполне можно этот список расширить за счет вашей продукции, здесь я вообще никаких проблем не вижу.

Раньше в ходе торгов российские дизель-генераторы малой мощности нередко проигрывали более дешевым зарубежным аналогам. Но когда речь идет, например, об обеспечении энергией бюджетных учреждений, ставку нужно делать не на цену, а на качество,— отмечают специалисты.

«В госзакупках дизель-генераторы очень часто идут на социально-важные объекты — это больницы, дома престарелых, центры детские. И российский проверенный продукт, который выпускается далеко не только нашей компанией, он в следующем году будет идти на эти объекты»,— сказал Андрей Медведев — генеральный директор «Завода ПСМ».

«Наши предприятия будут получать преимущественное право доступа к государственным закупкам, что, конечно же, скажется на их экономике и налоговой базе Ярославской области»,— отметил Максим Авдеев — заместитель председателя Правительства ЯО.

Как отмечают в региональном Правительстве, сегодня в области работают несколько компаний, которые закрывают порядка 50% всего российского рынка дизель-генераторов.

Прочитано 33 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
7
0
0
Ремонт дороги
3
1
0
не вывозят мусор
6
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
12
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

Билеты в кино

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан