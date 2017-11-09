Правительство России продолжит оказывать поддержку российскому машиностроению

Новая мера поддержки для российских машиностроителей. Правительство России расширило перечень иностранных товаров, которые не будут допущены к госзакупкам. Их место займет отечественная продукция. Подробнее — в сюжете Анны Харитоновой.

За энергоснабжение социально-значимых объектов будут отвечать дизель-генераторы отечественного производства. Правительство России дополнило список иностранных товаров машиностроения, которые не будут допущены к государственным и мунципальным закупкам. Теперь в этот перечень входят дизельные генераторы мощностью от 60 до 315 киловатт. Решение было принято после апрельского визита президента Владимира Путина в Ярославскую область. Тогда в Рыбинске он встретился в представителями промышленных предприятий.

— Владимир Владимирович, вот есть сейчас постановление, в 2014 году оно принято, о госзакупках отдельных видов машиностроительной продукции. Там сейчас, в основном, грузовики, бульдозеры. Мы предложили добавить в это постановление установки генераторные в определенном сегменте 60–315 киловатт.

— Я считаю, что нужно это сделать. Вполне можно этот список расширить за счет вашей продукции, здесь я вообще никаких проблем не вижу.

Раньше в ходе торгов российские дизель-генераторы малой мощности нередко проигрывали более дешевым зарубежным аналогам. Но когда речь идет, например, об обеспечении энергией бюджетных учреждений, ставку нужно делать не на цену, а на качество,— отмечают специалисты.

«В госзакупках дизель-генераторы очень часто идут на социально-важные объекты — это больницы, дома престарелых, центры детские. И российский проверенный продукт, который выпускается далеко не только нашей компанией, он в следующем году будет идти на эти объекты»,— сказал Андрей Медведев — генеральный директор «Завода ПСМ».

«Наши предприятия будут получать преимущественное право доступа к государственным закупкам, что, конечно же, скажется на их экономике и налоговой базе Ярославской области»,— отметил Максим Авдеев — заместитель председателя Правительства ЯО.