Правительство России продолжит оказывать поддержку российскому машиностроению

Новая мера поддержки для российских машиностроителей. Правительство России расширило перечень иностранных товаров, которые
За энергоснабжение социально-значимых объектов будут отвечать дизель-генераторы отечественного производства. Правительство России дополнило список иностранных товаров машиностроения, которые
— Владимир Владимирович, вот есть сейчас постановление, в
— Я считаю, что нужно это сделать. Вполне можно этот список расширить
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«В госзакупках дизель-генераторы очень часто идут
«Наши предприятия будут получать преимущественное право доступа
Как отмечают