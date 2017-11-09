Дмитрий Миронов проверил качество ремонта нефрологического отделения Областной больницы

К другим темам. 35 коек и все — совершенно новые. В Областной клинической больнице закончился долгожданный ремонт нефрологического отделения. Качество проведенных работ проверил глава региона Дмитрий Миронов и наша съемочная группа.

Светлые коридоры оборудованы поручнями. А в каждой палате современная мебель. В нефрологическом отделении полностью заменили инженерные коммуникации. Оборудовали душевую. Установили новые окна и двери.

«Хочу обратить внимание на освещение. Вроде бы, так ярко, на самом деле не режет глаз, не мешает. То есть может каждый воспользоваться источником освещения у себя в палате. Очень грамотно продумано. И сделано качественно, если посмотрим отделку стен, потолков»,— отметил Александр Корнилов — главврач Областной клинической больницы.

Плачевное состояние отделения глава региона Дмитрий Миронов отметил во время прошлого своего визита в Областную больницу. Обшарпанные стены и полы, протекающие трубы и старая канализация. Ремонт здесь делали 19 лет назад. За два с половиной месяца нефрологическое отделение совершенно преобразилось.

«У нас есть новая система оповещения о тяжести состояния пациентов. То есть, есть не только возможность узнать из какой палаты, но теперь мы знаем, какой пациент, и какая проблема»,— рассказала Татьяна Аббисова — заведующая нефрологическим отделением Областной клинической больницы.

На ремонт было выделено 15 миллионов рублей. Средства — из внебюджетных источников. Дальнейшие перспективы развития медицины в регионе Дмитрий Миронов обсудил на встрече с сотрудниками Областной больницы.

«Состоянию медицины в целом по стране и состоянию медицины в регионе президент страны Владимир Владимирович Путин уделяет очень большое внимание. Из резервного фонда Президента выделено более 200 миллионов рублей впервые за многие годы. Эти деньги пойдут на оснащение медицинских учреждений области, будет закуплено высокотехнологичное оборудование медицинское»,— отметил Дмитрий Миронов — губернатор ЯО.