Дмитрий Миронов проверил качество ремонта нефрологического отделения Областной больницы

К другим темам.
Светлые коридоры оборудованы поручнями.
«Хочу обратить внимание
Плачевное состояние отделения глава региона Дмитрий Миронов отметил
«У нас есть новая система оповещения
На ремонт было выделено
«Состоянию медицины
В планах
К другим темам.
Светлые коридоры оборудованы поручнями.
«Хочу обратить внимание
Плачевное состояние отделения глава региона Дмитрий Миронов отметил
«У нас есть новая система оповещения
На ремонт было выделено
«Состоянию медицины
В планах
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