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Четверг, 09 Ноябрь 2017 18:32

Пострадавших в результате аварии детей доставили в больницу Ярославля

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Медиа

16 пострадавших школьников остаются в больницах Ярославля и Ростова. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. За детьми из Екатеринбурга едут родители. Новые подробности крупной аварии под Ростовом — в первом материале выпуска.

5 школьников с травмами доставили в детскую областную клиническую больницу Ярославля. Такое решение приняли медики по итогам консилиума. Всю ночь они оказывали помощь пострадавшим детям в ближайшей к месту ДТП больнице — в Ростове Великом, там же до сих пор остаются 9 ребят, в основном с черепно-мозговыми травмами, ушибами и рваными ранами лица.

Ситуацию на личный контроль взял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Утром он посетил ростовскую больницу и проверил условия, в которых находятся пострадавшие дети.

— Не пристегнуты были, да?

— Пристегнуты были многие, но у многих либо были сломаны и была зафиксирована только нижняя часть тела.

— Ну что, поправляйтесь, все необходимое есть. Питание получаете?

— Да.

Все пассажиры автобуса — жители Екатеринбурга. 38 школьников путешествовали по «Золотому кольцу» в сопровождении шести педагогов. Все произошло на 194 километре трассы «Москва-Холмогоры». Наша съемочная группа оказалась на месте событий сразу после происшествия.

 По предварительной информации грузовик выскочил со второстепенной дороги, пересёк двойную сплошную линию разметки и вылетел на встречную полосу. Водитель автобуса заметил его, резко ударил по тормозам, но избежать столкновения уже не смог. Скорость была слишком высока. Вся сила удара пришлась на кабину автобуса — водителя из неё доставали спасатели.

По словам пассажиров, в момент аварии он успел крикнуть школьникам, чтобы те сгруппировались. Похоже, он понимал, что избежать столкновения не удастся.

«То, что он герой, и вызвал, в первую очередь, удар на себя, на мой взгляд — это действительно так. Потому что он не свернул, и в кювет его не направил, потому что, если бы автобус попал в кювет, жертв и травм было бы больше. Водитель принял удар на себя»,— сказала Ирина Писклова — директор гимназии № 120 г. Екатеринбург.

За жизнь 40-летнего мужчины несколько часов боролись хирурги. К сожалению, спасти его не удалось. Сергей Блохин работал в компании пассажирских перевозок последние три года. Перед последним выездом словно предчувствовал беду, и впервые не хотел ехать в рейс, говорит жена.

«Он всегда всем помогал безотказно. Лучший муж, лучший отец. Сын 9 лет. Это единственный раз в жизни, когда он не хотел ехать. Он сказал: Вика, что-то мне на душе. Что-то меня мандраж берет. Я говорю: Сереж, что случилось?. Он говорит: Не знаю. А вчера я звонила, он уже трубку не взял. А потом мне позвонили и сказали, что он погиб», – рассказала Виктория Блохина — жена погибшего водителя.

 Водитель грузовика, предполагаемый виновник ДТП, задержан. Следственный комитет и УМВД возбудили 2 уголовных дела.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 164 УК РФ — нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Водитель грузового автомобиля задержан органами предварительного следствия»,— рассказала Марина Кокуева — начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по ЯО.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. 22 школьника, которые не пострадали, уже завтра встретятся с родными в Екатеринбурге.

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