Пострадавших в результате аварии детей доставили в больницу Ярославля

16 пострадавших школьников остаются
5 школьников
Ситуацию
— Не пристегнуты были, да?
— Пристегнуты были многие, но
— Ну что, поправляйтесь, все необходимое есть. Питание получаете?
— Да.
Все пассажиры
По предварительной информации грузовик выскочил
По словам пассажиров,
«То, что
За жизнь 40-летнего мужчины несколько часов боролись хирурги.
«Он всегда всем помогал безотказно. Лучший муж, лучший отец.
Водитель грузовика, предполагаемый виновник ДТП, задержан. Следственный комитет
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью
В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.