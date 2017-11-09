Проект «Ярославские усадьбы. Наследие» — поместье Эндауровых-Гладковых

Их род начинает свою историю с 17 века. Мы продолжаем наш проект «Ярославские усадьбы. Наследие». Сегодня в объективе поместье Эндауровых-Гладковых в селе Ракоболь Пошехонского района.

Большинство усадеб села Ракоболь и окрестных деревень не пережили революции 1917 года. Какие-то поместья были просто уничтожены, некоторые выстояли, но были перестроены. Это широкое двухэтажное здание привлекает внимание сразу.

«Мы поднялись на второй этаж усадьбы Эндауровых-Гладковых, которая была построена в 19 веке»,— рассказала Елена Смирнова — учитель истории и обществознания Юдинской средней школы.

Темные коридоры, обшарпанные стены — сейчас родовое гнездо Энадуровых представляет собой довольно печальное зрелище. Памятник архитектуры выстроен в стиле эклектики — здесь соединены элементы барокко и классицизма. Все фасады разные, а вот система отопления была едина.

«Печное отопление в усадьбе технически было устроено очень сложно. Печные трубы шли в толще метровых стен. И таких печек, которые выступали из стен в 19 веке, не было»,— рассказала Елена Смирнова — учитель истории и обществознания Юдинской средней школы.

Усадьба во времена владения ею родом Эндауровых была одноэтажной.

«Устроителями усадьбы являются князья Эндауровы. Род их начинает свое восхождение в историю с 17 века. По фамильной легенде считается, что родоначальником семьи был татарин Индогур. Поэтому от имени и произошла фамилия»,— рассказала Елена Смирнова — учитель истории и обществознания Юдинской средней школы.