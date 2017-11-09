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Четверг, 09 Ноябрь 2017 15:15

Проект «Ярославские усадьбы. Наследие» — поместье Эндауровых-Гладковых

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Их род начинает свою историю с 17 века. Мы продолжаем наш проект «Ярославские усадьбы. Наследие». Сегодня в объективе поместье Эндауровых-Гладковых в селе Ракоболь Пошехонского района.

Большинство усадеб села Ракоболь и окрестных деревень не пережили революции 1917 года. Какие-то поместья были просто уничтожены, некоторые выстояли, но были перестроены. Это широкое двухэтажное здание привлекает внимание сразу.

«Мы поднялись на второй этаж усадьбы Эндауровых-Гладковых, которая была построена в 19 веке»,— рассказала Елена Смирнова — учитель истории и обществознания Юдинской средней школы.

Темные коридоры, обшарпанные стены — сейчас родовое гнездо Энадуровых представляет собой довольно печальное зрелище. Памятник архитектуры выстроен в стиле эклектики — здесь соединены элементы барокко и классицизма. Все фасады разные, а вот система отопления была едина.

«Печное отопление в усадьбе технически было устроено очень сложно. Печные трубы шли в толще метровых стен. И таких печек, которые выступали из стен в 19 веке, не было»,— рассказала Елена Смирнова — учитель истории и обществознания Юдинской средней школы.

Усадьба во времена владения ею родом Эндауровых была одноэтажной.

«Устроителями усадьбы являются князья Эндауровы. Род их начинает свое восхождение в историю с 17 века. По фамильной легенде считается, что родоначальником семьи был татарин Индогур. Поэтому от имени и произошла фамилия»,— рассказала Елена Смирнова — учитель истории и обществознания Юдинской средней школы.

О жизни этого рода на Ярославской земле известно немного, они больше предпочитали Вологодскую область. В 1872 году усадьба в качестве приданого Татьяны Эндауровой переходит ее мужу — Дмитрию Александровичу Гладкову. Он был пошехонским уездным предводителем дворянства и председателем местной земской управы. При нем и начинается активная перестройка усадьбы. На основе старого одноэтажного господского дома сооружается двухэтажный. Во время Великой Отечественной в этих комнатах жили дети из блокадного Ленинграда. В 56-ом детский дом здесь расформировали, и здание отдали под школу. Она закрылась 15 лет назад. После родовое гнездо Эндауровых-Гладковых выкупил частник и, по словам местных жителей, хочет обустроить в поместье Дом охотника.

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