Сотрудник Росгвардии в одиночку задержал автомобильных грабителей в Ярославле

Взяли с поличным. Представитель Росгвардии задержал на месте преступления злоумышленника, который пытался обчистить припаркованную у обочины фуру.

Сотрудник вневедомственной охраны, находясь в гостях у друзей в свободное от службы время, заметил, как двое молодых людей разбили боковое стекло грузовика и вскрыли пассажирскую дверь. Похитив магнитолу, злоумышленники попытались скрыться. Но одного из них гвардеец поймал и удерживал до прибытия подкрепления. Второй нарушитель позже сам явился в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».