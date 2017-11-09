Сотрудник Росгвардии в одиночку задержал автомобильных грабителей в Ярославле

Взяли с поличным. Представитель Росгвардии задержал на месте преступления злоумышленника, который пытался обчистить припаркованную у обочины фуру.
Сотрудник вневедомственной охраны, находясь в гостяху друзейв свободноеот службы время, заметил, как двое молодых людей разбили боковое стекло грузовика и вскрыли пассажирскую дверь. Похитив магнитолу, злоумышленники попытались скрыться. Но одногоиз них гвардеец поймал и удерживалдо прибытия подкрепления. Второй нарушитель позже сам явился в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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