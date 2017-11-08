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Среда, 08 Ноябрь 2017 21:31

«Здоровье на крыльях пчелы» — в Ярославле

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В регионе все больше ярославцев, особенно школьников, заболевают ОРВИ. Только за прошлую неделю в регионе зарегистрировано 7700 случаев острых респираторных инфекций, как у взрослых, так и у детей. Болезнь легче предупредить, чем лечить, говорят медики.

«Есть медикаментозные и не медикаментозные методы профилактики гриппа и ОРВИ. Среди не медикаментозных есть народные, классические. Например, мне нравится такой рецепт, как имбирь, мед и лимон»,— отметил Сергей Яковлев — заместитель главного врача областного Центра медицинской профилактики.

Осень — традиционно сезон простудных заболеваний. Поэтому проводятся различные фестивали, на которых можно подробнее узнать о методах профилактики. Мед — и лакомство, и помощник здоровью, говорят участники фестиваля «Здоровье на крыльях пчелы». Главная цель — рассказать о древних рецептах народной медицины, которыми пользовались наши бабушки и дедушки, причем не только при простуде.

Например, мед белой акации считается гипоаллергенным, его также применяют при диабете. Каштановый — при заболеваниях щитовидной железы, а мед диких пчел — для разжижения крови и против тромбообразования. Кроме того, можно получить информацию и о продуктах пчеловодства: перге, пыльце и прополисе.

«Мед гречишный очень полезный, считается королем медов. Он очень темный мед из-за того, что содержит большее число микроэлементов, по отношению к другим медам. В этом заключается его ценность. Мед липовый — это королева медов по вкусовым качествам, но также при простудных заболеваниях, как потогонное средство очень хорошо его применяют»,— рассказал Николай Третьяк – пасечник.

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