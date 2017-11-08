Ярославская область получила 250 миллионов рублей из резервного фонда Президента России

Капитальный ремонт
В четырех поликлиниках Ярославля начнется капитальный ремонт, для пяти медучреждений закупят новое оборудование. Большую часть средств, полученных
«Это такое медицинское оборудование, как приобретение видеоэндоскопических комплексов для онкологической больницы, это установка ЭФИ для областной клинической больницы, что позволит нам оказывать такие виды оперативного вмешательства, как лечение нарушения ритма
Всего
«Конкретные объекты отбирались нами совместно
О болевых точках областные власти узнают
«124 сообщения находятся
Пока география проекта ограничивается Ярославлем, но