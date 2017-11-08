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Среда, 08 Ноябрь 2017 21:09

Ярославская область получила 250 миллионов рублей из резервного фонда Президента России

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Капитальный ремонт и новое оборудование — ярославские медучреждения ждут большие перемены. Регион получил из резервного фонда Президента России 250 миллионов рублей. Большая часть средств пойдет на поддержку здравоохранения. Что именно сделают на эти деньги? — обсудили сегодня на заседании регионального Правительства.

В четырех поликлиниках Ярославля начнется капитальный ремонт, для пяти медучреждений закупят новое оборудование. Большую часть средств, полученных из резервного фонда президента, решено направить в сферу здравоохранения. Так, в Детской поликлинике больницы имени Семашко оборудуют фильтр-бокс для малышей с острыми инфекционными заболеваниями. Больница № 9 Ярославля получит рентген-аппарат, а в Рыбинскую городскую больницу № 1 купят маммограф.

«Это такое медицинское оборудование, как приобретение видеоэндоскопических комплексов для онкологической больницы, это установка ЭФИ для областной клинической больницы, что позволит нам оказывать такие виды оперативного вмешательства, как лечение нарушения ритма сердца»,— отметил Руслан Саитгареев — директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Всего на оборудование потратят более 96 миллионов рублей, на капремонт — около 27. В целом же регион в этом году получит из резервного фонда более 250 миллионов. Деньги пойдут также на поддержку учреждений образования, культуры и социального обслуживания. Например, купят четыре спецмашины для перевозки маломобильных категорий граждан в Брейтовском и Гаврилов-Ямском районах, а также в Рыбинске и Ярославле.

«Конкретные объекты отбирались нами совместно с руководителями муниципальных образований. Поэтому деньги пойдут на самые необходимые цели. Их расходование я держу на личном контроле»,— сообщил Дмитрий Миронов — губернатор ЯО.

О болевых точках областные власти узнают не только от местных властей, но и от самих жителей. В регионе запущен специальный портал «Решаем вместе», где можно оставить сообщение или предложение по семи категориям. Промежуточные итоги его работы также обсудили на заседании. За месяц поступило 413 сообщений.

«124 сообщения находятся в статусе «решено», то есть граждан удовлетворил ответ профильного органа власти»,— сказал Михаил Городилов — директор Департамента информатизации и связи ЯО.

Пока география проекта ограничивается Ярославлем, но в планах — ее расширение. Как показывает статистика, чаще всего ярославцы жалуются на уборку дворов, отсутствие освещения и нарушения в работе транспорта.

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