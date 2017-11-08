Выставку старинных сундуков представят в Ярославском музее-заповеднике

О сколько нам открытий чудных. Ярославский музей-заповедник готовит новую выставку, экспонатами которой станут сундуки 17 — начала 20 веков — от крошечных до огромных. Сейчас некоторые из них проходят реставрацию и открывают специалистам свои секреты. Художник-реставратор Игорь Ананьев, изучая своих подопечных, отмечает, что многие из них носят следы взлома, а некоторые содержат потайные механизмы и отделения. Как, например, этот сундук, сделанный в Великом Устюге, судя по инвентарному номеру,— одно из первых поступлений в фонды музея-заповедника.

Как известно, сундуки внутри часто оклеивали различными картинками. И изучить, например, рисунок на одном из самых «старших» экспонатов 17 века еще только предстоит. Так же, как и расшифровать некоторые надписи, сделанные антикваром Павлом Васильевичем Мосягиным, благодаря которому более ста лет назад изрядно и пополнилась коллекция сундуков Ярославского музея-заповедника.