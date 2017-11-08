Выставку старинных сундуков представят в Ярославском музее-заповеднике

О сколько нам открытий чудных. Ярославский музей-заповедник готовит новую выставку, экспонатами которой станут сундуки
Как известно, сундуки внутри часто оклеивали различными картинками.
О сколько нам открытий чудных. Ярославский музей-заповедник готовит новую выставку, экспонатами которой станут сундуки
Как известно, сундуки внутри часто оклеивали различными картинками.
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