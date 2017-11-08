60лет баннер

Актуальные темы

Среда, 08 Ноябрь 2017 11:53

Выставку старинных сундуков представят в Ярославском музее-заповеднике

Ведущий 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Медиа

О сколько нам открытий чудных. Ярославский музей-заповедник готовит новую выставку, экспонатами которой станут сундуки 17 — начала 20 веков — от крошечных до огромных. Сейчас некоторые из них проходят реставрацию и открывают специалистам свои секреты. Художник-реставратор Игорь Ананьев, изучая своих подопечных, отмечает, что многие из них носят следы взлома, а некоторые содержат потайные механизмы и отделения. Как, например, этот сундук, сделанный в Великом Устюге, судя по инвентарному номеру,— одно из первых поступлений в фонды музея-заповедника.

Как известно, сундуки внутри часто оклеивали различными картинками. И изучить, например, рисунок на одном из самых «старших» экспонатов 17 века еще только предстоит. Так же, как и расшифровать некоторые надписи, сделанные антикваром Павлом Васильевичем Мосягиным, благодаря которому более ста лет назад изрядно и пополнилась коллекция сундуков Ярославского музея-заповедника.

Прочитано 56 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
Не вывозят мусор, мусорный потоп в ростовском районе
2
0
0
Ремонт дороги
3
1
0
не вывозят мусор
4
0
0
Пожар заволгой, средний поселок.
9
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

Билеты в кино

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан