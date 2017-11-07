В России вступили в силу новые правила содержания и использования лифтов

С сентября
Более половины лифтов
«Открытие офиса компании OTIS
Кроме того, организованы эффективные кросс-функциональные аудиты безопасности.
«Аудит безопасности заключается
Также важно следить
С сентября
Более половины лифтов
«Открытие офиса компании OTIS
Кроме того, организованы эффективные кросс-функциональные аудиты безопасности.
«Аудит безопасности заключается
Также важно следить
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