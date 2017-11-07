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Вторник, 07 Ноябрь 2017 21:38

В России вступили в силу новые правила содержания и использования лифтов

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С сентября в России начали действовать новые правила организации безопасного использования и содержания лифтов и другого подъемного оборудования. Согласно постановлению, теперь обслуживанием сложных технических устройств должны заниматься только профессионалы. Как будет организована эта работа в Ярославле? — расскажем в следующем сюжете.

Более половины лифтов в Ярославле отработали свой нормативный срок, утверждают специалисты. Сейчас проблемы безопасности лифтового хозяйства актуальны, как никогда. Поэтому профессионалы, работающие в данной области, расширяют своё присутствие в регионе.

«Открытие офиса компании OTIS в Ярославле является чрезвычайно важным, так как оно даст возможность оказаться ближе к нашим клиентам, а также позволит обеспечить техническую поддержку- 24 часа в день, 7 дней в неделю»,— рассказал Надер Антар — вице-президент и генеральный директор ОТИС, Восточная Европа.

Кроме того, организованы эффективные кросс-функциональные аудиты безопасности. Суть подобных проверок заключается в том, что специалисты из одних регионов осуществляют проверку качества выполняемых работ в других регионах.

«Аудит безопасности заключается в выборочной проверке качества выполненных работ и текущего состояния лифтов наиболее опытными сотрудниками. Разумеется, такие проверки проходят без предварительного предупреждения. Кроме того, только контролирующий качество сотрудник и его непосредственное руководство знают весь маршрут проверки, что исключает возможность заранее к ней подготовиться»,— сообщил Надер Антар — вице-президент и генеральный директор ОТИС, Восточная Европа.

Также важно следить за выполнением нормативов оказания помощи пассажирам в случае остановки лифта. По оценке специалистов, эвакуация людей в случае застревания лифта не должна превышать 30 минут, в крайнем случае. В данный момент сокращение данного интервала является основной задачей.

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