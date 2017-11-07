Главой Переславского района избран Валерий Астраханцев

В Переславском муниципальном районе сегодня избран новый глава. Им стал Валерий Астраханцев.

Он закончил высшее пограничное училище, по второму образованию — юрист. Последнее время Астраханцев занимал должность первого заместителя главы Переславского района. До этого возглавлял поселок Красково в Подмосковье, а также работал в Избиркоме Московской области.