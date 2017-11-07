Главой Переславского района избран Валерий Астраханцев

В Переславском муниципальном районе сегодня избран новый глава.
Он закончил высшее пограничное училище, по второму
За Валерия Астраханцева сегодня проголосовало большинство депутатов Переславского района.
В Переславском муниципальном районе сегодня избран новый глава.
Он закончил высшее пограничное училище, по второму
За Валерия Астраханцева сегодня проголосовало большинство депутатов Переславского района.
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