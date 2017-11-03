В Мышкине прошел форум «Ярославский управдом»

Не формальные встречи, а живой диалог. В регионе завершается серия форумов «Ярославский управдом». Они прошли уже практически во всех районах области. Финал марафона — встреча с общественностью Ярославля. Она состоится 14 декабря. Однако, уже можно говорить об итогах. Например, в Угличе после подобной встречи почти всему городу сделали перерасчет по ОДН.

Главная цель форумов — активизировать жителей, чтобы они включились в работу по управлению многоквартирными домами, отмечают в Правительстве региона. Но есть и другие задачи.

«Так же на форумах мы даем консультации об изменении законодательства, чтобы граждане разбирались в той сложной перипетии событий, которые происходят в нашей стране»,— отметил Олег Бойченко — заместитель Департамента государственного жилищного надзора Ярославской области.

Форум «Ярославский управдом» прошел и в Мышкинском районе. Начали разговор с того, что уже осуществили. Установка приборов учета, капитальный ремонт, работы, выполненные по программе «Решаем вместе». На форуме у мышкинцев была возможность задать самые наболевшие вопросы. Практически все они связаны со сферой ЖКХ. Кроме того, местные жители рассказали о своем опыте совместной работы с управляющими компаниями.

«У нас регулярно проводится промывка, опрессовка, мы заменили нынче окна на пластиковые, отремонтировали цоколь, отремонтировали, восстановили забор»,— рассказала Галина Бойцова — председатель ТСЖ.