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Пятница, 03 Ноябрь 2017 20:50

В преддверии Дня народного единства заслуженными наградами отмечены 27 жителей региона

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Государственные и областные награды, благодарности от Президента и почетные знаки сегодня в преддверии Дня народного единства получили 27 жителей Ярославской области. Торжественная церемония состоялась в зале художественного музея. За трудовые успехи, активную общественную деятельность и добросовестную работу были отмечены сотрудники предприятий, врачи, учителя, деятели культуры и политики. Самую значимую награду орден Александра Невского получил генеральный директор электромашиностроительного завода Турсун Ахунов. Пятеро наших земляков получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Обладателей наград поздравил губернатор Дмитрий Миронов.

«Особенно хотел бы поблагодарить ветеранов, которые много лет успешно трудились и трудятся в общественных организациях, профсоюзах, органах управления и социальной сферы. Именно вам многие годы приходилось решать серьезные задачи, решать повседневные проблемы тысячи тысяч людей»,— сказал Дмитрий Миронов — губернатор Ярославской области.

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