Льготники Дзержинского района не могут получить положенную компенсацию за коммунальные услуги

Платят исправно, и все равно остаются в должниках. С непростой коммунальной ситуацией столкнулись жители Дзержинского района Ярославля. Компенсацию за коммунальные услуги, положенную льготным категориям граждан, выплачивать стали с перебоями.

У ветерана Великой Отечественной войны Лидии Медниковой, например, проблемы начались в сентябре, когда она получила первую платежку от ЯроблЕИРЦ. Все показания счетчиков и начисления контролирует сама, долгов не числится, а компенсации до сих пор нет, сетует Лидия Васильевна.

«В августе месяце мне должны были заплатить 1517, а мне принесли 366 рублей. Стала звонить по льготам. Мне ответили, что мы заплатили поздно коммунальные услуги. Надо квитки до 10 заплатить, а мы заплатили 20, потому что квитки нам принесли в субботу 16 числа»,— поделилась Лидия Медникова — жительница Дзержинского района.

В Едином расчетном центре поясняют: проблема связана с передачей баз данных управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Не все из них вовремя и точно сообщают информацию о начислениях и показаниях счетчиков. Переход на новую систему оплаты коммунальных услуг — процесс непростой. Поэтому в центре решили продлить срок оплаты до 20 числа. Что же касается льготников, им обещают сделать перерасчет и выплатить положенную компенсацию.