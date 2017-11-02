Льготники Дзержинского района не могут получить положенную компенсацию за коммунальные услуги

Платят исправно,
У ветерана Великой Отечественной войны Лидии Медниковой, например, проблемы начались
«В августе месяце мне должны были заплатить 1517,
В Едином расчетном центре поясняют: проблема связана
«Задолженность между ТГК-2
Платят исправно,
У ветерана Великой Отечественной войны Лидии Медниковой, например, проблемы начались
«В августе месяце мне должны были заплатить 1517,
В Едином расчетном центре поясняют: проблема связана
«Задолженность между ТГК-2
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