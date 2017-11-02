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Четверг, 02 Ноябрь 2017 22:06

Льготники Дзержинского района не могут получить положенную компенсацию за коммунальные услуги

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Платят исправно, и все равно остаются в должниках. С непростой коммунальной ситуацией столкнулись жители Дзержинского района Ярославля. Компенсацию за коммунальные услуги, положенную льготным категориям граждан, выплачивать стали с перебоями.

У ветерана Великой Отечественной войны Лидии Медниковой, например, проблемы начались в сентябре, когда она получила первую платежку от ЯроблЕИРЦ. Все показания счетчиков и начисления контролирует сама, долгов не числится, а компенсации до сих пор нет, сетует Лидия Васильевна.

«В августе месяце мне должны были заплатить 1517, а мне принесли 366 рублей. Стала звонить по льготам. Мне ответили, что мы заплатили поздно коммунальные услуги. Надо квитки до 10 заплатить, а мы заплатили 20, потому что квитки нам принесли в субботу 16 числа»,— поделилась Лидия Медникова — жительница Дзержинского района.

В Едином расчетном центре поясняют: проблема связана с передачей баз данных управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Не все из них вовремя и точно сообщают информацию о начислениях и показаниях счетчиков. Переход на новую систему оплаты коммунальных услуг — процесс непростой. Поэтому в центре решили продлить срок оплаты до 20 числа. Что же касается льготников, им обещают сделать перерасчет и выплатить положенную компенсацию.

«Задолженность между ТГК-2 и Дзержинским районом юридически не урегулирована. В том плане, что частично задолженность должна оставаться как бы в квитанциях Дзержинского управдома, частично она остается в ТГК-2. В этом месяце мы эту ситуацию с Дзержинским районом и соцзащитой урегулировали. Выплата предыдущих льгот в этом месяце будет в полном объеме. Если будут возникать какие-то вопросы, просьба обращаться в ЯроблЕИРЦ»,— сказала Екатерина Гончарова — заместитель генерального директора ЯроблЕИРЦ.

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