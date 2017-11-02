На трассе в Ярославской области перевернулась фура

Снег и минусовая температура. И какитог — аварии на дорогах.На трассе М-8 сегодня перевернулась фура. Это фото разместили в сети очевидцы.
Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий случилось еще несколько ДТП. Так на Юго-Западной окружной дороге большегруз на спуске протаранил «легковушку». Чуть дальшена этой же трассе произошло столкновение трех автомобилей. Водителя из искореженного автомобиля пришлось доставать спасателям с помощью специальных средств. Однако, несмотря на серьезные повреждения автомобиля, водитель получил незначительные травмы. В этой аварии пострадали также водитель и пассажир «Газели».
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