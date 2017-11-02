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Четверг, 02 Ноябрь 2017 17:48

В Ярославской области началась подготовка к Новому году

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После снегопадов в ярославских лесах уже наступила настоящая новогодняя сказка. И уже сейчас лесничие присматриваются к главным символам праздника. В регионе стартовала подготовка участков, на которых будут заготавливать ели. Оценить качество деревьев — сейчас главная задача Департамента лесного хозяйства и лесничеств. В Ярославском районе, например, таких ёлочных царств определено четыре. После осмотра — их выставят на аукцион. И уже после 15 декабря победитель сможет приехать и выбрать будущий новогодний товар. Основное условие — ели должны быть не менее одного и не более трех метров высотой. А возраст от 5 до 7 лет.

«Будет выбрано 60 деревьев породы ель, как я уже сказал, под нашим непосредственным контролем. Так же видим ели, которые выставлены в количестве 6 штук для празднования по районам города Ярославля»,— рассказал Алексей Федотов — и. о. директора Ярославского лесничества.

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