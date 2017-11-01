Крепостной театр и плавучий остров. Мы продолжаем цикл сюжетов нашего проекта «Ярославские усадьбы. Наследие». Сегодня расскажем о родовом гнезде помещиков Мезенцовых в Борисоглебском районе. Высоково расположено на большом очень живописном особенно осенью холме. В XIX веке село было имением помещиков Мезенцовых. С 1804 года имели здесь постоянное место жительства.

«Усадьба была очень богатой. Место, где мы сейчас находимся — это главное здание, которое принадлежало именно семье. Оно использовалось для семьи и приема гостей. На нижнем этаже здесь располагался крепостной театр, который был создан из высоковской дворни»,— рассказала Ольга Воронина — заведующая библиотекой с. Высокова.

Изначально эти земли и усадьба XVIII века принадлежали дворянам Уваровым. Детей у помещиков не было. И они взяли на воспитание сироту из Вологды Анну Ивановну Одинцову. В 1801 году девушка вышла замуж за надворного советника Павла Петровича Мезенцова и в наследство получила богатое родовое гнездо. В 1827 году в Высокове насчитывалось 360 крепостных крестьян, маслобойный завод, две водяные мельницы, четыре господских каменных флигеля.

«Есть еще вот это сохранившееся здание. И симметрично было с другой стороны. Точно такое же здание. И вся конструкция вот этой усадьбы напоминал птицу с распростертыми крыльями. И два вот эти соседних здания примыкали к главному корпусу и соединялись вот такими навесными мостами»,— рассказала Ольга Воронина — заведующая библиотекой с. Высокова.

У супругов было 9 детей. Некоторые стали известными в России людьми. Например, сын Николай Мезенцов — ярославский вице-губернатор. Валериан Павлович — профессиональный военный, служил в Тифлисе. Его супруга, Елена Михайловна в 1876 г. пожертвовала господский дом «1-му Высоковскому сельскому обществу». В нем разместили земское училище Угличского уезда. А в годы войны жили дети блокадного Ленинграда.

Сохранились в Высокове и два пруда. Их вырыли крепостные крестьяне и устроили в верхнем плавучий остров.

— Этот пруд считался чистым, он предназначался только для прогулок и отдыха. И по преданию, по легенде на пруд были спущены лодки, где помещик отдыхал с семьей. Плавали белые лебеди. И как вы видите, сохранился островок, на котором была беседка, и в летние дни помещик с семьей распивал чай.

Теперь остров на причале. Он давно и крепко прирос к земле. А в усадьбе на нижнем этаже расположен детский сад, на втором, где Анна и Павел Мезенцовы принимали гостей — школа.