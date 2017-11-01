60лет баннер

Актуальные темы

Среда, 01 Ноябрь 2017 21:13

В рубрике «Дорожное досье» — обновлённая улица Большая Фёдоровская

Ведущий 
Оцените материал
(0 голосов)

В рубрике «Дорожное досье» мы рассказываем, как изменились транспортные артерии после ремонта. На очереди улица Большая Федоровская.

Эти кадры сделаны в марте 2017 года. Ямы, трещины, ухабы — так выглядела улица Большая Федоровская. Тревогу били не только водители, но и сотрудники ГИБДД, которые неоднократно направляли в администрацию предписания на приведение асфальта в надлежащее состояние. Есть даже решение суда.

А это уже наши дни. Такого масштабного ремонта эта транспортная артерия не видела 12 лет. Теперь автолюбители могут ездить здесь спокойно. Опасности проколоть шины, погнуть диски или вовсе потерять детали больше нет. Дорожное полотно прошло все необходимые экспертизы и соответствует всем требованиям. Гарантия 4 года.

Итак, как изменилась улица Большая Федоровская. Ее протяженность составляет 2,6 км однако ремонт затронул 2/3 этой дистанции. Рабочие постелили 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, установили 400 погонных метров бордюра, знаки. Сумма контракта составила почти 59 миллионов рублей.

Пожалуй, единственный пункт, который не выполнили дорожники — разметка. Изначально она планировалась пластиковой, однако свои коррективы, как это часто бывает, внесла погода и все работы, необходимые в этом направлении, перенесены на следующий год. Ну а в этом использовали краску.

Прочитано 13 раз
Наверх
Мобильный репортер
Отправить новость
День жестянщика.
25
0
0
Кража дефлекторов на улице Алмазная
33
0
0
сидим без воды
22
2
0
Дорога
27
0
0
Все новости
Телефоны

banner viber new st

Билеты в кино

rtps

Архив с апреля 2014 года    Расширенный поиск

Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)

мобильный репортер
Пресс-центр

банер Депутатский запрос2

ЯрСПАС
Партизан