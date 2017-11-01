В рубрике «Дорожное досье» мы рассказываем, как изменились транспортные артерии после ремонта. На очереди улица Большая Федоровская.

Эти кадры сделаны в марте 2017 года. Ямы, трещины, ухабы — так выглядела улица Большая Федоровская. Тревогу били не только водители, но и сотрудники ГИБДД, которые неоднократно направляли в администрацию предписания на приведение асфальта в надлежащее состояние. Есть даже решение суда.

А это уже наши дни. Такого масштабного ремонта эта транспортная артерия не видела 12 лет. Теперь автолюбители могут ездить здесь спокойно. Опасности проколоть шины, погнуть диски или вовсе потерять детали больше нет. Дорожное полотно прошло все необходимые экспертизы и соответствует всем требованиям. Гарантия 4 года.

Итак, как изменилась улица Большая Федоровская. Ее протяженность составляет 2,6 км однако ремонт затронул 2/3 этой дистанции. Рабочие постелили 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна, установили 400 погонных метров бордюра, знаки. Сумма контракта составила почти 59 миллионов рублей.