Областное МЧС объявило новое экстренное предупреждение

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Вторник, 31 Октябрь 2017 21:49
Областное МЧС объявило новое экстренное предупреждениеВедущий Никита Мордовин
Всю ночь лил дождь, теперь идет снег. Областное МЧС объявило еще одно экстренное предупреждение.
На сайте ведомства сообщается, что в ближайшие часы осадки усилятся. В связи с этим ожидается ухудшение видимости на дорогах, в отдельных районах — налипание мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 15–20, а по северу области 17–22 метров в секунду. Будьте осторожны.
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