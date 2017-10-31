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Вторник, 31 Октябрь 2017 21:49

Областное МЧС объявило новое экстренное предупреждение

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Всю ночь лил дождь, теперь идет снег. Областное МЧС объявило еще одно экстренное предупреждение. На сайте ведомства сообщается, что в ближайшие часы осадки усилятся. В связи с этим ожидается ухудшение видимости на дорогах, в отдельных районах — налипание мокрого снега. Порывы ветра будут достигать 15–20, а по северу области 17–22 метров в секунду. Будьте осторожны.
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