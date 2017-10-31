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Вторник, 31 Октябрь 2017 21:36

Всемирный День борьбы с инсультом: профилактика заболевания

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В конце октября в мире отмечается День борьбы с инсультом. Сегодня этому заболеванию подвержены не только пожилые люди. В чем причины и как избежать инсульта? — расскажем далее.

«Аппарат для сгибания и разгибания ног применяется к пациентам для того, чтобы научить пассивно сгибать или разгибать ножку в суставе. Не у каждого пациента это сразу получается. Мы постепенно увеличиваем угол сгибания»,— рассказала Наталья Бороздина — инструктор ЛФК.

Казалось бы, сгибать и разгибать ногу довольно просто. Но для людей, перенесших инсульт,— это целое испытание. Зачастую пациентам приходится заново учиться владеть своим телом, ходить и даже разговаривать. В этом случае все надежды возлагают на реабилитацию. Важную роль играют правильная психологическая помощь и современные процедуры, рассказывают специалисты санатория имени Воровского. Это может быть лазеротерапия, сухие ванны с углекислым газом. Отдельное внимание следует уделять лечебной физкультуре. Занятия для разработки суставов и упражнения для мелкой моторики способны вернуть больных к привычной жизни.

Инсульт сегодня занимает лидирующее место среди заболеваний, которые приводят к смерти или инвалидности. Среди основных факторов возникновения недуга специалисты выделяют гипертонический криз, сахарный диабет, ожирение, малоподвижный образ жизни, курение, эмоциональное перенапряжение.

«Каждые 90 секунд у одного жителя нашей страны возникает инсульт или острая ишемическая атака. Вероятность инсульта увеличивается с возрастом. Так у лиц старше 50 лет она возрастает в 2 раза. Имеет тенденция к омоложению инсульта. Из всех инсультников только 10% восстанавливаются в своей обыденной жизни»,— рассказала Людмила Соловьева — главный врач санатория имени Воровского.

Лучший способ избежать инсульта — это профилактика, которая, прежде всего, предполагает коррекцию образа жизни. Людям, находящимся в группе риска, необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Поддерживать мышцы и сосуды в форме поможет массаж, зарядка или водные процедуры. Важно следить и за жизненными показателями организма, в том числе периодически проходить УЗИ диагностику.

«Триплексное сканирование сосудов головы и шеи, с помощью которой мы можем просмотреть скорость кровотока в артериях, наличие или отсутствие стенозов, так называемых препятствий кровотоку, наличие атеросклеротических изменений»,— сказала Мария Дороднова — врач ультразвуковой диагностики.

Реабилитация после этого заболевания длится 21 день. Но, чтобы предотвратить повторный инсульт, врачи рекомендуют пройти полный курс еще раз через полгода.

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