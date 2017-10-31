Всемирный День борьбы с инсультом: профилактика заболевания

В конце октября
«Аппарат для сгибания
Инсульт сегодня занимает лидирующее место среди заболеваний, которые приводят
«Каждые
Лучший способ избежать
«Триплексное сканирование сосудов головы
Реабилитация после этого заболевания длится
В конце октября
«Аппарат для сгибания
Инсульт сегодня занимает лидирующее место среди заболеваний, которые приводят
«Каждые
Лучший способ избежать
«Триплексное сканирование сосудов головы
Реабилитация после этого заболевания длится
Архив с апреля 2014 года Расширенный поиск
Архив yaroslavl.rfn.ru - ЗДЕСЬ Укажите нужный диапазон дат в адресной строке (не более 3-х месяцев)