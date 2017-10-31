Дмитрий Миронов внес в областную Думу проект бюджета на 2018 год

Губернатор сегодня внес
В течение нескольких дней парламентарии оценят полноту представленных документов, затем бюджет обсудят
«На этом этапе
«Принципиально позиция депутатов совпадает
Губернатор сегодня внес
В течение нескольких дней парламентарии оценят полноту представленных документов, затем бюджет обсудят
«На этом этапе
«Принципиально позиция депутатов совпадает
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