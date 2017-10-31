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Вторник, 31 Октябрь 2017 21:25

Дмитрий Миронов внес в областную Думу проект бюджета на 2018 год

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Губернатор сегодня внес на рассмотрение в областную Думу проект бюджета области на следующий год. Шесть томов и почти 2000 страниц. Главный финансовый документ сохранил социальную направленность и сформирован без дефицита. Доходы составят 59 миллиардов рублей. Задача депутатов — рассмотреть все параметры.

В течение нескольких дней парламентарии оценят полноту представленных документов, затем бюджет обсудят на комитетах. Основные пожелания депутатов — стопроцентное выполнение майских указов президента в части повышения заработной платы бюджетникам, финансирование проектов губернаторской программы «10 точек роста» и выполнение социальных обязательств. Свои предложения по внесению изменений в основные характеристики бюджета парламентарии представят 21 ноября. А принять главный финансовый документ области народные избранники планируют 15 декабря.

«На этом этапе мы очень внимательно и детально будем смотреть на реальность предполагаемых доходов, которые заложены в проекте бюджета и на достаточность и обоснованность расходов»,— отметил Александр Гончаров — председатель комитета Ярославской областной Думы по бюджету, налогам и финансам.

«Принципиально позиция депутатов совпадает с позицией Правительства в том, что приоритетами является в бюджете в первую очередь выполнение обязательств Ярославской области исполнительной и законодательной власти перед бюджетной сферой, перед социальной сферой и приоритеты развития экономики»,— сказал Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.

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