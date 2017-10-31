Губернатор области Дмитрий Миронов осмотрел здание Детской клинической больницы № 1

И сегодня губернатор области Дмитрий Миронов лично осмотрел здание Детской клинической больницы № 1 и провел оперативное совещание. Сейчас проводится экспертиза здания. Также Дмитрий Миронов побывал в помещении, в которое планируют перевести стационарные отделения Детской клинической больницы. Уже на совещании было принято решение о его ремонте. Завершить работы планируют в течение 4 месяцев. Подробнее об этом расскажем в 20.45.