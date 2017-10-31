Губернатор области Дмитрий Миронов осмотрел здание Детской клинической больницы № 1

И сегодня губернатор области Дмитрий Миронов лично осмотрел здание Детской клинической больницы № 1
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Вторник, 31 Октябрь 2017 17:52
Губернатор области Дмитрий Миронов осмотрел здание Детской клинической больницы № 1Ведущий Никита Мордовин
И сегодня губернатор области Дмитрий Миронов лично осмотрел здание Детской клинической больницы № 1
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