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Вторник, 31 Октябрь 2017 17:52

Губернатор области Дмитрий Миронов осмотрел здание Детской клинической больницы № 1

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И сегодня губернатор области Дмитрий Миронов лично осмотрел здание Детской клинической больницы № 1 и провел оперативное совещание. Сейчас проводится экспертиза здания. Также Дмитрий Миронов побывал в помещении, в которое планируют перевести стационарные отделения Детской клинической больницы. Уже на совещании было принято решение о его ремонте. Завершить работы планируют в течение 4 месяцев. Подробнее об этом расскажем в 20.45.

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