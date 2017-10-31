Губернатор области поздравил главу Первомайского района с высокой государственной наградой

Глава Первомайского района Инна Голядкина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
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Вторник, 31 Октябрь 2017 15:02
Губернатор области поздравил главу Первомайского района с высокой государственной наградойВедущий Никита Мордовин
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Глава Первомайского района Инна Голядкина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством»
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