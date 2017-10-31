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Вторник, 31 Октябрь 2017 15:02

Губернатор области поздравил главу Первомайского района с высокой государственной наградой

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Глава Первомайского района Инна Голядкина удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ подписал Президент Владимир Путин. С высокой государственной наградой Инну Ильиничну поздравил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он отметил, что это активный и мудрый руководитель, который всеми силами старается помочь своему родному району. Инна Ильинична родилась в селе Кукобой Первомайского района. Она заочно окончила Ярославский государственный педагогический университет и всю жизнь посвятила малой родине. Первомайский район она возглавляет с 2008 года.

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