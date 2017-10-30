29 октября
Каждый 25-й житель планеты страдает псориазом. Многие привыкли, что основное
«Кроме кожи очень часто поражаются суставы, поражаются мягкие ткани, поражаются сухожилия, точки прикрепления сухожилий, костные ткани.
Многие пациенты, страдающие тяжелой формой псориаза, стесняются своего заболевания,
«Болезнь поскольку очень распространенная, поэтому последнее время особенно нужно заниматься профилактикой
Важно подобрать правильное лечение. Сегодня существуют инновационные методы, позволяющие эффективно лечить даже тяжелые формы псориаза
«После диагностики псориатического артрита назначаются препараты, которые воздействуют
По словам врачей, эффективная терапия поможет избежать инвалидности, возможной потери трудоспособности