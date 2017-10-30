29 октября в мире объявлен Днем борьбы с псориазом. Это хроническое заболевание, которому необходимо уделять повышенное внимание. Почему? И можно ли избавиться от псориаза? — расскажем далее.

Каждый 25-й житель планеты страдает псориазом. Многие привыкли, что основное проявление — это поражение кожи. Однако само по себе заболевание является системным. У трети пациентов развивается псориатический артрит, что может привезти к серьёзным последствиям, среди которых инвалидность.

«Кроме кожи очень часто поражаются суставы, поражаются мягкие ткани, поражаются сухожилия, точки прикрепления сухожилий, костные ткани. При этом заболевании, к сожалению, очень повышен риск развития других заболеваний, которые сейчас являются социально значимыми. Это сердечно-сосудистая патология, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь сердца»,— рассказал Андрей Баранов — проректор по научной и инновационной работе, доктор медицинских наук, профессор.

Многие пациенты, страдающие тяжелой формой псориаза, стесняются своего заболевания, не могут вести полноценный образ жизни, свободно общаться с окружающими. Детей нередко дразнят сверстники, у взрослых возникают трудности в личной жизни. Из-за этого люди впадают в депрессию, а у каждого 10-го возникают мысли о суициде, утверждают специалисты.

«Болезнь поскольку очень распространенная, поэтому последнее время особенно нужно заниматься профилактикой и лечением. Есть несколько способов данного вида лечения. Такие, как фототерапия, мотофиксат. И сейчас новые программы разрабатываются лечения. Это биологическая терапия»,— отметила Татьяна Кабанова — директор медицинского центра.

Важно подобрать правильное лечение. Сегодня существуют инновационные методы, позволяющие эффективно лечить даже тяжелые формы псориаза и псориатического артрита. Их специалисты активно применяют в нашем регионе. При этом, пациент может получить терапию за счет средств государства.

«После диагностики псориатического артрита назначаются препараты, которые воздействуют на иммунную систему. Как правило, это таблетированные препараты или в виде инъекций, это первый этап. Если этот этап является неэффективным, то назначаются уже современные, так называемые генно-инженерные биологические препараты. Которые позволяют уже существенно воздействовать на те ключевые звенья патогенеза псориаза»,— рассказал Андрей Баранов — проректор по научной и инновационной работе, доктор медицинских наук, профессор.