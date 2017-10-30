Приёмка отремонтированных дорог вышла на финишную прямую

Приемка отремонтированных дорог, которые
Так выглядят почти
«Средства, которые сейчас предназначены
Кроме того,
«Мы
882 метра дороги
«Основные
Эта разбитая фурами дорога
«400 метров сейчас они выпиливали
Цена
«Безопасные
Приемка отремонтированных дорог, которые
Так выглядят почти
«Средства, которые сейчас предназначены
Кроме того,
«Мы
882 метра дороги
«Основные
Эта разбитая фурами дорога
«400 метров сейчас они выпиливали
Цена
«Безопасные
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