Приёмка отремонтированных дорог вышла на финишную прямую

Приемка отремонтированных дорог, которые в этом году попали в федеральную программу, уже на финишной прямой. Подрядчики исправляют недочеты. За ними пристально следят чиновники. На очередной проверке дорог побывали «Вести».

Так выглядят почти 20 миллионов рублей и несколько месяцев работы. Двойной слой асфальта, бордюрный камень и лежачие полицейские. Еще весной дороги здесь почти не было. А теперь есть. Не приняли только нанесенную краской разметку.

«Средства, которые сейчас предназначены на пластиковую разметку, удерживаются, они остаются в бюджете области и переносом бюджета на следующий год мы эти все работы будем выполнять по теплому времени, в пластике»,— отметил Виталий Ткаченко — заместитель председателя Правительства Ярославской области.

Кроме того, не хватило подрядчику и обусловленного контрактом времени.

«Мы не успели почему? Потому что занимались другими дорогами. У нас как бы в приоритете были те улицы, где находились школы и большая интенсивность движения»,— рассказал Сергей Терешин — подрядчик.

882 метра дороги на улице Бахвалова тоже ремонтировала эта организация. Цена контракта — 9 миллионов 400 тысяч рублей. Кроме замены асфальта, подрядчик установил искусственные неровности, заменил дорожные знаки, укрепил обочину. Из замечаний — снова срыв сроков и некачественная дорожная разметка. К покрытию претензий нет. Прослужить оно должно не менее 4 лет. Как и на участке Юго-Западной окружной дороги. На ремонт ушло 34 миллиона рублей.

«Основные работы — замена полотна, порядка 100 метров было бордюра, разметка, установка дорожных знаков»,— сообщил Сергей Тихомиров — и.о директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».

Эта разбитая фурами дорога от водителей получила название «10 километров ада на земле». До осени 2017 года здесь не производили никаких работ 10 лет. А вот дату последнего капитального ремонта пути от улицы Калинина до Костромской трассы не помнит никто. В реестре муниципального имущества дороги до 2015 года не было. Основную работу — замену полотна, укрепление обочины и нанесение разметки подрядчик выполнил еще летом. Но тогда дорогу не приняли.

«400 метров сейчас они выпиливали в самом начале. Занижение бортового камня было сделано там на пешеходном переходе в начале самом улицы. Укрепление фамом, укрепление вот этого вот примыкания. Вот на этих работах как раз были замечания. Сейчас они выполнены»,— рассказал Сергей Тихомиров — и.о директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ».

Цена вопроса — более 20 миллионов рублей. Всего в списке на ремонт в этом году оказалось более 30 дорог. И это практически финиш. По приоритетному для нашего региона проекту, внутри города до 31 октября властям нужно принять еще 6 дорог. И еще два пути — областного значения.