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Понедельник, 30 Октябрь 2017 17:48

Ярославские парикмахеры завоевали 10 медалей на Чемпионате России

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Сразу десять медалей в копилке ярославской сборной. В Москве завершился тринадцатый Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и моделированию ногтей.

Ярославцы заявились в 14 номинациях. 5 мастеров в парикмахерской секции стали победителями чемпионата и вошли в состав сборной России. Александра Голганова стала лучшей в номинации «Прическа новобрачной». Три серебряных медали завоевала Виктория Можерина в номинации «Техника комбинирования — мужские мастера – юниоры». Дарья Анисимова и Олеся Куранова привезли домой серебряные медали. В общем зачете команда Ярославля стала третьей.

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