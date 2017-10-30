Ярославские парикмахеры завоевали 10 медалей на Чемпионате России

Сразу десять медалей в копилке ярославской сборной. В Москве завершился тринадцатый Чемпионат России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и моделированию ногтей.
Ярославцы заявились в 14 номинациях.5 мастеровв парикмахерской секции стали победителями чемпионата и вошлив состав сборной России. Александра Голганова стала лучшей в номинации «Прическа новобрачной». Три серебряных медали завоевала Виктория Можерина в номинации «Техника комбинирования — мужские мастера – юниоры». Дарья Анисимова и Олеся Куранова привезли домой серебряные медали. В общем зачете команда Ярославля стала третьей.
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