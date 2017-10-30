В Ярославской области вспоминают жертв политических репрессий

Более 18 тысяч сломанных судеб и клеймо «враг народа». В Ярославской области, как и по всей России, сегодня вспоминают жертв политических репрессий. Только в нашем регионе по обвинению в контрреволюционной деятельности было расстреляно 2,5 тысячи человек. Еще более18 тысяч отправили в лагеря.
Сегодня у мемориалана Леонтьевском кладбище прошел митинг и торжественное возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий.
У отца Марии Разгоняевой — Ивана Викторовича Потешина —в середине30 годов было свое большое хозяйство, добротный дом и семья. Ровно 80 летназад —в октябре1937 ему вынесли приговор. Ивана Викторовича сослали в лагерьв Архангельской области, а дом,в которомон жил, разобрали, и семья была вынуждена переехать. Через 10 лет срок закончился, но памятьо той боли, через которую прошла семья Марии Ивановны, осталась до сих пор. Женщина объединила 50 таких же историй, чтобы передать память о жертвах политических репрессий и их семей потомкам.
«В Ленинском районе мы издали книгу «Судьбы». Редактором этой книги была я. Сейчас у меня идея создать такую же книгу об одном человеке, о семье Ивана Викторовича Потешина»,— рассказала Мария Разгоняева.
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