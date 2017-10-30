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Понедельник, 30 Октябрь 2017 14:45

В Ярославской области вспоминают жертв политических репрессий

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Более 18 тысяч сломанных судеб и клеймо «враг народа». В Ярославской области, как и по всей России, сегодня вспоминают жертв политических репрессий. Только в нашем регионе по обвинению в контрреволюционной деятельности было расстреляно 2,5 тысячи человек. Еще более 18 тысяч отправили в лагеря.

Сегодня у мемориала на Леонтьевском кладбище прошел митинг и торжественное возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

У отца Марии Разгоняевой — Ивана Викторовича Потешина — в середине 30 годов было свое большое хозяйство, добротный дом и семья. Ровно 80 лет назад — в октябре 1937 ему вынесли приговор. Ивана Викторовича сослали в лагерь в Архангельской области, а дом, в котором он жил, разобрали, и семья была вынуждена переехать. Через 10 лет срок закончился, но память о той боли, через которую прошла семья Марии Ивановны, осталась до сих пор. Женщина объединила 50 таких же историй, чтобы передать память о жертвах политических репрессий и их семей потомкам.

«В Ленинском районе мы издали книгу «Судьбы». Редактором этой книги была я. Сейчас у меня идея создать такую же книгу об одном человеке, о семье Ивана Викторовича Потешина»,— рассказала Мария Разгоняева.

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