В Мышкине восстанавливают изношенные системы водозабора

В области реформируют систему водохозяйственного комплекса.
Эта станция снабжает водой весь Мышкин
«Старая запорная арматура
Старые задвижки насосной станции
«Все,
Теперь реконструировать подобные сооружения будут
В области реформируют систему водохозяйственного комплекса.
Эта станция снабжает водой весь Мышкин
«Старая запорная арматура
Старые задвижки насосной станции
«Все,
Теперь реконструировать подобные сооружения будут
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