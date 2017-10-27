В Мышкине восстанавливают изношенные системы водозабора

В области реформируют систему водохозяйственного комплекса. По оценкам специалистов, 75% водоочистных сооружений в региональном бассейне Волги давно нуждаются в модернизации. За процессом восстановления изношенных систем водозабора в Мышкине наблюдали «Вести».

Эта станция снабжает водой весь Мышкин и его окрестности. Очистные сооружения 70-х годов постройки. И, естественно, некоторые узлы давно вышли из строя. Денег на ремонт тоже не было.

«Старая запорная арматура не держала, то есть мы старые ветки никак не могли отключить независимо друг от друга. Сейчас в данный момент в случае аварии на той или на той ветке, мы сможем их независимо друг от друга переключить, тем самым население у нас не будет, скажем так, сильно страдать»,— рассказал Алексей Садиков — мастер водопроводного участка.

Старые задвижки насосной станции заменили — вероятность перебоев подачи воды теперь минимальная. И это лишь первые шаги в реализации масштабного проекта по восстановлению систем водозабора области.

«Все, к сожалению, что эксплуатируется, эксплуатируется уже достаточно длительный срок. Капитальных ремонтов серьезных не было. Именно поэтому мы занимаемся этим сейчас. Поэтому, очевидно, было принято решение об объединении более мелких водоканалов для того, чтобы проводить ремонт и обслуживать централизованно»,— отметил Виктор Прендота — исполнительный директор ГП «Северный водоканал».