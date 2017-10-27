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Пятница, 27 Октябрь 2017 16:16
Капелла «Ярославия» примет участие в Международном хоровом конгрессеВедущий Никита Мордовин
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Капелла «Ярославия» примет участие
в Международном хоровом конгрессе в Москве. Он соберет лучшие коллективы России, а также Сербии, Румынии, Франции. «Ярославия» выступит на гала-концерте. Исполнят произведения Чеснокова, Рахманинова, Гречанинова и других композиторов. А затем «Ярославия» отправится на другой Фестиваль «Невские хоровые ассамблеи», уже в Санкт-Петербург. Участие в нем принимают, как профессиональные, так и любительские коллективы.
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