Председатель Ярославской областной Думы с рабочим визитом посетил Рыбинск

Председатель областной Думы с рабочей поездкой посетил Рыбинск. Михаил Боровицкий принял участие сразу в двух заседаниях городского и районного муниципальных советов.

Среди основных тем — перспективы финансирования в 2018 году. Одна из самых острых тем на заседании Муниципального совета Рыбинска — проблемы ЖКХ, в частности долги перед ресурсоснабжающими организациями. В обсуждении принял участие и председатель областной Думы Михаил Боровицкий.

«Нужно, в первую очередь, смотреть, как привести экономически обоснованные тарифы к отпускной цене. Нужно смотреть на сегодняшний день то техническое состояние, которое есть у теплоснабжающих организаций. И находить возможности, каким образом модернизировать»,— отметил Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.

Обсуждают депутаты не только текущие проблемы. Но и планируют работу на следующий год.

«Строительство детского сада в микрорайоне «Прибрежный» обязательно, потому что там очень старый детский сад. Школа на Тракторной — есть социальные обязательства. Ну и, конечно, мы хотим, самое главное, побольше денег с дорожного фонда»,— сообщила Лариса Ушакова — депутат Ярославской областной Думы.

А вот на заседании Муниципального совета Рыбинского района тема номер один — корректировки бюджета. Было решено перераспределить средства на ремонтные работы в сфере учреждений культуры и образования. Особое внимание — к финансированию района из областной казны на следующий год.

«Сохраняется жесткое требование Минфина — бездефицитный бюджет. Попадание в план тех или иных объектов будет зависеть от того, насколько качественно, своевременно документация будет подготовлена»,— сказал Михаил Боровицкий — председатель Ярославской областной Думы.

В связи с передачей полномочий по водоснабжению и водоотведению области, волнует депутатов и выполнение программы «Чистая вода».

«Очистные сооружения и канализации в населенных пунктах в таких обособленных, как Забава, Свингино, Шашково. Вот такие объекты нам бы хотелось, чтобы они в первую очередь были включены в планы работ»,— отметила Татьяна Смирнова — глава администрации Рыбинского муниципального района.