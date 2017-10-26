Председатель Ярославской областной Думы с рабочим визитом посетил Рыбинск

Председатель областной Думы
Среди основных
«Нужно,
Обсуждают депутаты
«Строительство детского сада
А вот
«Сохраняется жесткое требование
В связи
«Очистные сооружения
В целом по программе уже отремонтирован
Председатель областной Думы
Среди основных
«Нужно,
Обсуждают депутаты
«Строительство детского сада
А вот
«Сохраняется жесткое требование
В связи
«Очистные сооружения
В целом по программе уже отремонтирован
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